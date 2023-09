Campanha na web alerta estabelecimentos para o aproveitamento de alimentos prestes a perder validade

Share on Email

Nos últimos dias, a equipe de reportagem do PAT identificou um alerta e um apelo nas redes sociais, direcionados aos proprietários de padarias, supermercados e hortifrutigranjeiros. O chamado veio em forma de uma proposta simples, mas impactante: em vez de descartar produtos prestes a vencer, oferecê-los gratuitamente aos consumidores, deixando-os disponíveis do lado de fora dos estabelecimentos, com a etiqueta “GRÁTIS”. A ideia, embora modesta, pode fazer toda a diferença para muitas pessoas em situação econômica desfavorável.

Outra ação notável nesse âmbito é o Projeto de Lei n° 6462, datado de 04 de maio de 2022, proposto por Vereadora Dileusa Alves, em colaboração com a OPAA Humanitária. Esse projeto legaliza a doação de excedentes de gêneros alimentares que ainda são próprios para consumo humano. Isso engloba tanto alimentos industrializados quanto in natura, processados ​​ou não. A lei já está em vigor e representa um passo significativo na direção do combate ao desperdício alimentar. Entre os produtos considerados excedentes são aqueles que, apesar de apresentarem pequenos danos, ainda podem ser consumidos, como é o caso de muitos itens nos mercados hortifrutigranjeiros.

Vale ressaltar que o termo “excedente” não deve ser confundido com “resto”. A Vereadora Dileusa Alves esclarece essa distinção, exemplificando que o que sobra em um prato após uma refeição é considerado resto. No entanto, quando se trata do que não é aproveitado num buffet, como legumes cozidos e carnes, esses alimentos ainda podem ser reaproveitados de forma segura, mediante regulamentação da Vigilância Sanitária.

Por outro lado, mas dentro desse contexto, o Projeto “De Olho Na Validade”, planejado pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Procon, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, tem como objetivo primordial encorajar os estabelecimentos comerciais e fornecedores a aderirem voluntariamente a padrões de procedimentos uniformes. Quando forem detectados produtos alimentícios com prazo de validade vencido dentro dos estabelecimentos, o projeto visa diretrizes para o descarte adequado desses itens. Esta iniciativa salienta a importância de os consumidores estarem vigilantes quanto aos dados de validade, a fim de evitar o consumo de produtos vencidos.

Portanto, iniciativas como essas não apenas evidenciam um esforço consciente para reduzir o desperdício alimentar, mas também ressaltam a importância da solidariedade e empatia com aqueles que enfrentam dificuldades econômicas. Ações simples como oferecer alimentos gratuitamente ou fazê-los antes que percam a validade não apenas beneficiam os necessitados, mas também são atraentes para uma comunidade mais sustentável e responsável.