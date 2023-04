O Festival da cidade que produz quase meia tonelada de linguiça por ano

De acordo com médico veterinário, Gabriel Xarão, do Serviço de Inspeção Municipal, Alegrete tem 32 agroindústrias cadastradas, sendo que 22 são só de fabricação de linguiça campeira e as com sabores.

Ele explica que essa onda de produzir linguiça para comercializar iniciou por volta de 2010, sendo que o boom aconteceu em 2013. E de lá para cá, informa que as indústrias se modernizaram, com máquinas e servidores capacitados que produzem esse alimento. – Muitas famílias produziam linguiça para o consumo em casa e como o alimento, realmente, é bom alguns açougues comercializavam. Tudo começou em pequenos açougues e com aumento da demanda hoje todos atendem as exigências sanitárias e tem o selo do Serviço de Inspeção Municipal – o SIM, cita Xarão.

As agroindústrias de linguiça produzem, em Alegrete, 470 mil quilos do produto por ano e a tendência é aumentar destacou o servidor do SIM- serviço ligado a Secretaria de Agricultura e Pecuária de Alegrete. Também é possível ressaltar que há vários tipos de linguiças como: de queijo, queijo coalho, quatro queijos, provolone, rúcula e tomate seco, rúcula e queijo, cebola, bacon, frango e queijo, frango e bacon, pimentão, abacaxi, azeitonas, pimenta, cordeiro.