O futuro da tradição está garantido; veja a estampa do gauchinho

Em Alegrete, a cidade que é um dos baluarte do tradicionalismo no estado, o início de setembro tem um significado especial. E este ano, o primeiro dia de setembro traz consigo uma imagem em que o protagonista desta história é Matias Teixeira Cavalheiro, nascido em 1º de setembro de 2023.

Com apenas oito meses de vida, Matias já carrega consigo um pedacinho da tradição gaúcha, pois saiu da maternidade vestido com uma autêntica pilcha, traje típico dos gaúchos.

“Veio no povo na consulta mensal com a Dra. Marilene Campagnollo por ser prematuro, mas está esbanjando saúde, graças a Deus”, como descreveram seus pais, Raul Emiliano dos Santos Cavalheiro, de 30 anos, e Elisangela Dávila Teixeira, de 28 anos. Matias, nascido com 1.415kg e 40cm, surpreendeu a todos com sua chegada precoce e precisou de cuidados especiais, permanecendo hospitalizado por algum tempo.

A escolha dos pais de vestir Matias com trajes típicos gaúchos não foi por acaso. Ela representa uma homenagem à tradição e ao legado cultural que faz parte de sua família, que reside na ERS 377, no trecho conhecido como Túnel Verde, entre Alegrete e Manoel Viana. O traje gaúcho é mais do que uma vestimenta; é um símbolo de identidade, orgulho e pertencimento à terra dos pampas.

Setembro em Alegrete traz consigo uma programação extensa de eventos que celebram a cultura gaúcha. O mês começa com o acendimento do fogo simbólico, seguido pelo “Canto e Cantinho”, depois , no sábado, uma caminhada cívica, além do Desfile Temático, Desfile Gaúcho e as diversas mateadas. Essas atividades unem a comunidade em torno de suas raízes, lembrando a todos a importância de preservar e valorizar as tradições gaúchas.

Em Alegrete, setembro é muito mais do que apenas um mês no calendário. É um período de celebração da cultura, da história e da identidade do Rio Grande do Sul.