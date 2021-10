O maior campeonato solidário da Fronteira já tem data para retomada

A retomada dos Jogos da Solidariedade que já entregou mais de 76 toneladas de doações já tem data certa.

A competição que desde 2006 carrega além do espírito esportivo muita solidariedade retorna no próximo dia 24. O idealizador e coordenador Roger Severo, destaca o esforço para que tudo saia conforme o planejado. “A competição retorna após 586 dias parados, em virtude da pandemia da Covid-19”, destacou Severo.

Em 2020, foi realizada a abertura do evento com alguns jogos, no Ginásio Oswaldo Aranha, mas infelizmente a pandemia obrigou a parada dos jogos.

Jogos da abertura em 2020

O início em 2020, teve o pontapé inicial do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, logo depois a competição foi suspensa conforme Decretos Estadual e Municipal.

Prefeito deu o pontapé inicial em 2020

Nessa retomada, a competição será realizada na Arena Esportes e Lazer, uma parceria foi celebrada para abrigar os jogos do maior campeonato solidário da Fronteira Oeste.

Proprietária Joanira Gomes confirmou os Jogos da Solidariedade serão na Arena

O retorno será em 5 categorias do Sub-7 ao Sub-13, além do feminino livre, com jogos no Ginásio Arena Esporte e Lazer, seguindo todos protocolos sanitários. As categorias Sub-15 e 17, somente após a conclusão dessas cinco categorias.

De acordo com Roger Severo, serão 11 partidas, com as finais da Sub-7 e Sub-9. Para o presidente da AJS Fernando Nascimento, a importância dos protocolos sanitários para os pais e ou responsáveis, além do público serão fundamentais para o êxito neste retorno.

No entanto, a coordenação exige protocolos obrigatórios para torcedores, pais ou responsáveis. O ingresso custará R$ 5,00 (Cinco Reais). Além da aferição temperatura, é necessário apresentar o cartão de vacinação Covid-19 com no mínimo 1 dose, também pelo App Conecte SUS. O uso de máscara é obrigatório. Para aqueles que não fizeram a vacinação, terão de apresentar teste negativo de PCR 72 horas antes e o documento apresentado na portaria.

Fotos: AJS