O tempo poderá mudar a partir de sábado na Região

A possibilidade de uma chegada de umidade sobre o norte da Argentina, Sul do Paraguai e Uruguai, além da incursão mais significativa de ar frio vindo do sul do continente, vai provocar a formação de áreas de baixa pressão, possibilitando o desenvolvimento de nuvens carregadas.

Isso seria um alento a esta forte onda calor, queimadas que abate a região Fronteira- Oeste. A partir de sábado(15) já existem condições para o surgimento de nuvens carregadas sobre o RS, mas ainda na forma de chuvas pontuais e passageiras, com pouco volume entre 5 e 15 mm.

Há condições de que as chuvas ocorram na forma de fortes tempestades, em decorrência da grande diferença de temperaturas entre as massas de ar.

Na terça-feira (18), a tendência indica um leve avanço da frente fria onde os temporais poderão ser intensos e acumulados próximos dos 50 mm, bem como na grande região de Uruguaiana.

Entre quarta (19) até a primeira metade de sexta-feira (21) a frente fria manterá as condições de chuvas em quase todas as áreas do estados, entretanto as chuvas previstas entre esses dias não representam grandes volumes.

Na próxima semana, entre sexta e o início de domingo (22) o tempo será predominantemente firme sobre o RS.

Porém existe a perspectiva do avanço de uma nova área de baixa pressão sobre o norte da Argentina que poderá dar início em uma segunda frente fria, que atuará com maior intensidade na metade oeste e norte do RS, resultando no desenvolvimento de um ciclone sobre a costa do estado gaúcho.

Assim, no final do período os volumes poderão superar os 150 mm na grande região de Uruguaiana, uma das mais afetadas pela estiagem, e áreas com volumes próximos dos 100 mm em Jaguarão, São Borja e Santa Rosa. Vale ressaltar que, as projeções indicam tendências sobre o comportamento do tempo nos próximos dias, e quanto mais distante a previsão está da data de análise menos assertivo são os valores. Desta forma, seguimos acompanhando a evolução das chuvas projetadas pelos modelos matemáticos.