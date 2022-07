Obra do calçadão aguarda chegada de material

Share on Email

Já está decidido que o calçadão será aberto e terá uma rua passando no meio.

As obras já eram para ter iniciado, elas ainda não começaram, conforme o Vice -prefeito e Secretário de Planejamento, Jesse Trindade porque aguardam chegada de materias.

Além da rua estreita no meio do calçadão, o local também terá revitalização dos bancos e luminárias.

E um projeto que visa modernizar e dar mais visibilidade às empresas, assim como atrair novos investimentos ao local, apontou Trindade.

O projeto prevê a liberação do trânsito de veículos dentro do conceito “traffic calming”. Ou seja, está previsto a adequação do piso para a circulação de veículos em baixa velocidade, o que já ocorre atualmente, mas, pelo piso não ser adequado pra suportar peso, acaba degradando. Também, haverá áreas de refúgio para carga e descarga e preferencial.

Será feita remodelação na parte de iluminação. Enfim, será repaginado, devolvendo à população a sua importância.

A revitalização do Calçadão Hélio Ricciardi inclui piso novo, intervenções de drenagem e esgoto, sinalização, lixeiras e bancos, paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, entre outros