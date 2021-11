Obras são alvo de furtos no bairro Jardim Planalto

Nas adjacências do local, os PMs identificaram dois indivíduos, um deles estava com cinco treliças e o outro com uma furadeira, além de uma treina.

Quando os policiais se aproximaram para abordá-los, um dos acusados fugiu, já o outro fez menção de colocar a mão na cintura para tirar algo. Porém, não conseguiu e foi imobilizado.

Na revista pessoal, foi constatado que ele estava com uma espingarda com o cano serrado.

Ele foi identificado e conduzido à Delegacia de Polícia. Onde foi feito contato com a autoridade policial e determinado registro simples devido a interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes afiançaveis. Por esse motivo, o acusado foi ouvido e liberado. A furadeira, a trena e a arma foram apreendidos. Já as treliças ficaram em uma residência nas adjacências do local onde os acusados foram abordados, em via pública, devido a dificuldade de leva-las até a DP.

De acordo com os PMs, na manhã de segunda-feira, a Brigada Militar atendeu uma ocorrência de furto em uma obra na mesma rua que os indivíduos foram visualizados.

Nesta ocorrência, os materiais furtados eram:

1 Betoneira Holbach 130 lts

1 Serra Circular 1500 wts maquita

1 Serra circular 1000w maquita

1 escada alumasa 7 mts

2 parafusadeiras Bosch 12 volts

1 emerilhadeira Dewalt

1 furadeira Bosch

1 cabeçote Fiat

1 bomba D’água

1 Serra tico-tico Dewalt

1 parafusadeira para drywall milwalke

Se alguém tiver informações sobre esses materiais deve entrar em contato com a Polícia Civil ou Brigada Militar.

Comprar material sem procedência é crime.