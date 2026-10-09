Exposição Agropecuária de Alegrete tem julgamentos, cursos e shows nesta sexta-feira

A 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete segue com uma programação diversificada nesta sexta-feira (9), no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles. Com atividades voltadas ao agronegócio, julgamentos de animais, cursos, encontros, ações de inclusão e atrações musicais, o evento busca reunir produtores rurais, expositores e a comunidade em geral.

A entrada para pedestres é gratuita durante todos os dias da Exposição, permitindo que o público visite o parque, acompanhe as atividades e conheça os espaços preparados para esta edição.

Os portões abriram às 7h30min e, nesta sexta-feira, o funcionamento segue até a meia-noite. No sábado e no domingo, o horário também será das 7h30min à meia-noite.

Programação desta sexta-feira

As atividades começam às 8h, com a entrada de animais e julgamentos de diferentes raças. Entre os destaques estão o julgamento de ovinos de carne e lã, nos setores rústico e galpão, e o julgamento de bovinos da raça Hereford. Também estão previstas a entrada de bovinos zebuínos, da terneira leiteira e de equinos da raça Crioula e de outras raças.

Das 8h às 17h, ocorre o II Encontro das Mulheres do Agro da Farsul/Front eira Oeste, no Casarão, promovido pela Comissão de Mulheres do Sindicato Rural de Alegrete. A programação também inclui, a partir das 8h30min, o curso de avaliação morfológica da raça Crioula, ministrado por Rodrigo Py e promovido pelo Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Alegrete.

Às 14h, acontece a 1ª Mostra da Terneira Leiteira. No mesmo horário, começam os julgamentos de bovinos das raças Charolês, Nelore e Normando, com atividades nos setores rústico e galpão, previstas até as 17h.

A programação da tarde inclui ainda uma visita guiada pelo parque destinada a crianças e adolescentes atípicos, às 14h, além da abertura da Sala Inclusiva, no Casarão, das 15h às 18h. A iniciativa amplia as possibilidades de acolhimento e participação desse público durante o evento.

Às 15h, começa a admissão de cavalos da raça Crioula. Já às 18h, estão previstos os remates de raças puras, incluindo Angus, Charolês, Hereford e Nelore, e o remate da Exposição de Ovinos de Carne e Lã, na pista de ovinos rústicos.

Às 19h, ocorre a inauguração da agência Sicredi Agro.

Shows movimentam a Praça de Alimentação

A programação musical também integra as atrações desta sexta-feira. Na Praça de Alimentação, o público poderá acompanhar apresentações de Os Compadres, às 19h, e também o início do 18º Canto Farroupilha.

Com atividades técnicas, comerciais, culturais e de entretenimento, a 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete reúne diferentes segmentos ligados ao campo e oferece opções de lazer para moradores e visitantes.

Serviço

Evento: 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete

Local: Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, em Alegrete

Entrada: gratuita para pedestres durante todos os dias da Exposição

Horários dos portões:

Sexta-feira a domingo: das 7h30 à meia-noite

A comunidade está convidada a participar da programação, conhecer as atividades do setor agropecuário e aproveitar as atrações oferecidas ao longo da Exposição.

Fotos: Marco Santierri