Projeto Criança Luz e Esperança promove festa de Dia das Crianças no bairro Macedo

O Projeto Criança Luz e Esperança realiza, no dia 12 de outubro, uma programação especial para marcar o Dia das Crianças no bairro Macedo, em Alegrete. A atividade começa às 16h, no Largo da Pedro Félix Correia, nº 12.

A iniciativa chega aos sete anos de existência e é organizada por Alessandra Bittencourt, Josele Soares, Larissa Figueiredo, Janaina Soares e Nereide Santos.

Mais do que uma data associada a presentes e brincadeiras, o Dia das Crianças representa um momento de atenção aos direitos e à importância da infância. No Brasil, crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos e devem receber proteção integral e prioridade na garantia de condições para seu desenvolvimento.

Leia mais: Câmara de Alegrete homenageia Bombeiros por atuação em resgate durante incêndio

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece direitos fundamentais como educação, saúde, lazer, cultura, convivência familiar e comunitária, dignidade, respeito e liberdade. A legislação também prevê proteção contra negligência, violência, exploração e outras formas de violação de direitos.

A escolha do dia 12 de outubro como data dedicada às crianças no Brasil remonta a 1924, quando o então presidente Arthur Bernardes oficializou a data por meio do Decreto nº 4.867. A comemoração ganhou maior popularidade décadas depois, especialmente a partir dos anos 1960.

A data também coincide com o feriado nacional dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, instituído pela Lei nº 6.802, de 1980.

Para o projeto, a celebração representa uma oportunidade de reunir a comunidade em torno da infância, proporcionando um momento de convivência e participação. A trajetória do Criança Luz e Esperança, que completa sete anos, foi marcada por algumas interrupções. Durante a pandemia, as atividades precisaram ser suspensas e, após a retomada, uma nova pausa interrompeu temporariamente as ações.

Agora, o projeto volta a atuar com o apoio de colaboradores, retomando as atividades voltadas às crianças e à comunidade do bairro Macedo.

A programação está marcada para 12 de outubro, às 16h.