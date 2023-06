Festa junina em Manoel Viana reúne grande público

No último domingo, dia 18 de junho, o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, promoveu a tradicional Festa Junina Municipal. A festança foi aberta ao público e teve como palco a Praça Central, além disso, contou com diversas atrações para o público desfrutar a tarde com a família.

A programação Junina teve início no sábado(17) com a realização de uma mateada na Praça Central. A atividade contou com algumas exposições como; exposições de carros antigos, Grupo kontaminados, apresentações de talentos da terra, mini carros e brinquedos infantis fazendo a alegria da população presente.

Os atrativos do domingo foram as apresentações artísticas e culturais dos alunos das escolas do município, praça de alimentação, brinquedos, comidas e bebidas típicas, além da escolha da Mais Bela Caipira e Mais Belo Caipira Municipal, que encantaram o público presente. O intuito da festa, foi estreitar os laços de amizade e brincadeira entre as crianças presente no evento, fazendo que as brincadeiras do passado estejam sempre vivas nos dias atuais.

Na ocasião, o Prefeito Gustavo Medeiros saudou os presentes e destacou a atuação da Administração em realizar eventos culturais gratuitos, visando oferecer lazer a toda população vianense.

Fotos: Reprodução