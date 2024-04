Regata Ecológica pelo Rio Ibirapuitã está com inscrições abertas

Share on Email

A 13ª edição da Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã, está com inscrições abertas até o próximo dia 19 de abril. Este ano o evento está programado para acontecer no 27 de abril. A atividade tem por objetivo criar uma consciência crítica em relação à preservação do Rio Ibirapuitã, ao mesmo tempo promover ações de educação ambiental.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 12º. Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Interessados devem se inscrever diretamente na secretaria de meio ambiente (Avenida Assis Brasil, 930), nesta edição todos participantes devem preencher um formulário com assinatura individual. No dia 27, a concentração acontece às 8h30, trinta minutos depois ocorre a largada do final da Rua Major Cezimbra Jaques, abaixo da Ponte da BR-290.

De acordo com a secretária Gabriela Segabinazzi, neste ano a estimativa é de 500 participantes, divididos em 50 equipes com 10 integrantes cada. Dez equipes do Exército Brasileiro já estão confirmadas, restam vagas para 40 grupos.

“A Regata Ecológica Ibirapuitã estabelece o foco no recolhimento de resíduos descartados incorretamente no nosso Rio Ibirapuitã”, frisa a secretária de meio ambiente do município.

É importante ressalta que as unidades militares devem fazer a inscrição diretamente no 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, e os demais na Sede da Secretaria de Meio Ambiente. Cada equipe será de 10 participantes, sendo que cada bote terá obrigatoriamente dois militares, assim totalizando 12 tripulantes por bote. A idade mínima é de 16 anos, mediante autorização e presença de responsável no mesmo bote. Todos participantes deverão estar aptos para atividades físicas e em plenas condições de saúde. O crendenciamento de imprensa também será realizado entre os dias 4 e 19 de abril, mediante comprovação profissional (CNPJ, registro profissional, empresa da área), na sede da Semmam.