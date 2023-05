Ônibus que atende a Emeb Costa Leite quebra com muita frequência, diz mãe de alunos

Segundo ela, o veículo estaria apresentando problemas mecânicos frequentemente, o que provoca uma longa permanência das crianças na estrada.

De acordo com o relato da mãe, a questão não se trata de veículos atolados ou problemas nas estradas, mas sim do próprio transporte escolar. Ela afirmou que na última sexta-feira(26), seus filhos chegaram em casa após as 19h, mesmo tendo saído da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Costa Leite por volta das 15h30. Seis crianças ficaram na estrada, a cerca de 10 km de suas casas, na localidade do Jacaquá. A mãe falou: “nós, pais, somos conscientes de que no interior ocorrem algumas complicações, mas o ônibus precisa estar em boas condições. Não é aceitável que o veículo quebre constantemente em apenas uma semana”.

Câmara destaca 40 anos do plantio direto e entrega mérito à família de Eurico Dorneles

Após entrar em contato com o Secretário de Educação, Rui Medeiros, foi informado que essas linhas do Polo Costa Leite são operadas pela empresa Nogueira, responsável pelos serviços de transporte escolar. O secretário comentou que não tinha conhecimento dessa situação e que tomaria as providências necessárias imediatamente. Ele também mencionou que, durante a descentralização do Governo, ocorrida na escola no último sábado, nenhuma das queixas foi relatada.

A história de superação do alegretense que, sem dinheiro, correu 25km para conseguir um emprego

O diretor da empresa Nogueira, João Nogueira, explicou que todos os veículos passam por vistorias frequentes e que devido a um problema no compressor de ar, o ônibus ficou um período na estrada na última sexta-feira, contudo, todos recebem manutenção regulamente. “O ônibus atolou em outros períodos e, neste dia devido a dificuldade de passar num trecho, acabou com problemas no compressor de ar. Como a equipe de manutenção estava em outra demanda, demorou um pouco pra chegar no local, porém, foi solucionado e desconheço que tenha toda essa regularidade de problemas”- cita.