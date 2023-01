Sorteio da Copa RS coloca os dois representantes de Alegrete frente a frente

Share on Email

A Copa RS de Futebol Amador realizou a fase da competição de 16 avos. Dos 32 clubes restaram apenas dezesseis. O Fluminense e Centenário seguem vivos na briga pelo título na categoria veteranos.

Jogando em Alegrete, o Fluminense teve um trunfo sobre a boa equipe do Atlético de Guaíba, venceu por 2 a 0. Já o Centenário superou o representante de Uruguaiana por 3 a 2.

Porém, o sorteio realizado na última quarta-feira (11) na secretaria de esporte e lazer do RS, colocou os dois representantes locais frente a frente.

O jogo está marcado para o dia 22, às 16h, na cidade de Bagé no campo do Pedra Moura. Para o técnico do tricolor alegretense Vagner Moreira, esse será o maior obstáculo da equipe. “Pegamos o mais forte e jogo longe de Alegrete”, resigna-se o treinador que prevê um baita jogo.

Já Geovane Carvalho comandante do Centenário também avaliou o confronto. “Muito forte. Todas as vezes que enfrentamos eles, foram foram jogos equilibrados. Vai ser uma grande partida novamente, o qual um de nós seguirá representando a nossa cidade. Seja qual for, a cidade estará bem representada”, pondera o desportista.

Carvalho destaca que as duas equipes tem qualidade e tudo será decidido nas quatros linhas com respeito humildade e quem acertar mais sairá com a vitória, confronto muito equilibrado e certeza de um grande futebol, pena que não será em Alegrete, protesta o treinador.

Fotos: Luis Tassinari e reprodução