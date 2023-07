Operação Balada Segura está de volta às ruas de Alegrete

Alegrete retomou a realização da Operação Balada Segura, um projeto promovido pelo Governo do Estado com o objetivo de preservar vidas e promover uma mudança comportamental no trânsito. A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em parceria com a Guarda Municipal, o Setor de Fiscalização e a Brigada Militar, realizou uma operação de fiscalização de trânsito no formato “Balada Segura” na Praça Getúlio Vargas.

Durante a operação, mais de 150 veículos foram abordados e foram lavrados 25 autos de infração de trânsito. Dentre esses autos, apenas um condutor foi autuado no Art. 165 por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A ação tem como foco a conscientização dos motoristas sobre os riscos de dirigir sob o efeito de álcool, desempenhando um papel fundamental na promoção da segurança no trânsito.

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, destacou que o município renovou o convênio com o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) para a implementação da Balada Segura. Os municípios conveniados recebem materiais e equipamentos para a realização das blitzes, além de treinamento específico para os agentes de trânsito municipais. Rosso ressaltou que, a partir de agora, as fiscalizações ocorrerão em dias, períodos e locais distintos.

A Balada Segura foi criada pela Lei n.º 13.963, de 30 de março de 2012, com o objetivo de combater o consumo de bebidas alcoólicas por parte de condutores de veículos nos locais e horários de maior incidência de acidentes. A ação conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Brigada Militar e dos municípios. Atualmente, 40 municípios são conveniados ao programa.

Durante o retorno da Balada Segura, ocorrido no último sábado (15), na região central da cidade, foram registradas diversas infrações de trânsito. Entre elas, destacam-se três multas para condutores sem habilitação; uma infração por estacionar em locais indevidos; duas multas por desobedecer às ordens da autoridade de trânsito; uma multa por dirigir ameaçando pedestres; uma multa por transpor bloqueio viário policial; oito autuações para condutores sem CNH; três multas por permitir que pessoas não habilitadas conduzam veículos; uma multa por defeito no sistema de iluminação ou sinalização; uma multa por manter acesa a luz alta durante a noite e uma multa por dirigir sob a influência de álcool ou substância psicoativa.

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana ressaltou que as fiscalizações de trânsito sempre foram realizadas, mas nesse formato específico da Balada Segura, haviam sido suspensas devido à pandemia da Covid-19.