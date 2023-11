Intensivo para mercado de trabalho 10 vagas

Share on Email

O foco do intensivo é preparar as pessoas para inserção no mercado de trabalho nas áreas de maior demanda como Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas.

Essa é uma oportunidade para pessoas que não possuem qualificação no currículo nessas áreas, ou buscam uma atualização para recolocação profissional. Nesta edição, o Intensivo para Mercado de Trabalho irá ocorrer em 2 noites com objetivo de acelerar a capacitação das pessoas que visam as vagas temporárias.

Para saber informações:

WHATSAPP: (55) 9 9715-0778

Link do whatsapp direto: https://tinyurl.com/falar-whats

QUANDO SERÁ?

Dias: 29 e 30 de novembro• Horário: 19h às 22h Local: Escola Emdime

INVESTIMENTO ÚNICO De R$ 280,00 por 1º lote R$ 97,00 (10 primeiras pessoas) 2º lote R$ 157,00

