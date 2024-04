Operação de retirada de fios telefônicos obsoletos é retomada em Alegrete

A situação é agravada quando esses fios, muitas vezes inservíveis, se desprendem e se espalham pelas ruas, aumentando o potencial de acidentes, especialmente para motociclistas e pedestres desavisados.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Alegrete, em colaboração com o Procon e o setor de iluminação, juntamente com a RGE e as empresas de telefonia que prestam serviços na cidade, iniciou uma operação para a retirada desses fios telefônicos obsoletos e perigosos.

O serviço teve início na Rua Gaspar Martins, pelo calçadão Hélio Ricciardi, e se estenderá até o final dessa rua, no centro da cidade. A operação conta com a supervisão do vice-prefeito Jesse Trindade, do supervisor de negócios da RGE, Thiago Paz, e do diretor do Procon, Gefferson Cambraia. Além disso, representantes das empresas de telefonia e do setor de iluminação da Prefeitura também estão acompanhando de perto o trabalho das equipes.

É importante ressaltar que o trabalho está sendo realizado com extremo cuidado e seguindo todas as normas de segurança necessárias para proteger aqueles que estão envolvidos na operação, especialmente aqueles que trabalham nos postes.

Após a conclusão desta etapa, o plano é estender o serviço para outros pontos da cidade, embora a data para essa continuação ainda não tenha sido definida.

