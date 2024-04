Erlan Aita é o segundo melhor brasileiro nas 500 milhas Del Norte no Uruguai

Ao todo, 142 competidores, 29 equipes entre uruguaios, argentinos e 7 equipes de brasileiros, protagonizaram a edição mais rápida de todos os tempos.

Aita finalizou esta edição na 5ª colocação na classificação geral, e em todas etapas chegou junto com o pelotão principal. Desde o contrarelógio na largada na Avenida principal de Artigas, num prólogo de 2km, o ciclista se manteve em destaque. Pedalou a etapa de 120km, chegando com os primeiros, largou na etapa 3 com a camisa azul de líder montanha e se manteve no bloco principal.

O nível alto ficou evidente quando o pelotão do alegretense atingiu médias entre 43 e 45km/h. Na prova em circuito o alegretense rodou 120 km em torno de um trajeto de 15km e cruzou a linha de chegada no grupo principal.

Erlan representou a equipe pelotense da Sweet Bike, juntamente com outro ciclista de Alegrete Willian Gonçalves (Vasquinho). Juntos eles fizeram um trabalho importante na equipe. Além de figurarem na prova de estrada de 105km, eles largaram bem na prova rainha, no último domingo (31), a famosa Ruta 4, definiu os melhores. Aita teve problemas no pneu quando atacava os líderes e perdeu tempo. Willian trocou de bike com Erlan, que acabou não conseguindo resistir aos primeiros que fugaram, com muitos ataques coletivos das equipes.

Ao final, Erlan Aita (10h 0’33” a 0h 0’36), figurou como o 5ª na elite geral das 500 milhas e um honroso 3º lugar em uma das etapas da prova. O campeão das 500 milhas Del Norte do Uruguai, foi o ciclista Sérgio Fredes (9h59’57”), atual campeão argentino de CRI. O vice coube ao uruguaio Niber Bentancor (10h 0’25” a 0h 0’28”), seguido do ciclista revelação Rodrigo Diaz (10h 0’27” a 0h 0’30”)da Acivas de Novo Hamburgo. A quarta posição foi de outro representante uruguaio, Gonzalo Tagliabue (10h 0’33” a 0h 0’36”).

Aita conversou com a reportagem na terça-feira (2), já pronto para retornar aos treinos, o ciclista lamentou que podia chegar melhor classificado. “Provas muito rápidas, nível alto, todo mundo andou acima e mais uma vez sinto que faltou mais motor. Fizemos de tudo, pneus furados e tentamos de todas maneiras, mas volto contente por estar entre os melhores”, resumiu o alegretense.

Erlan foi na base do esforço para o Uruguai, embora com apoio da equipe Sweet Bike, fez rifa e contou com apoio de empresas locais que apostaram no seu talento, além do staff da sua esposa e ciclista Luana Gabriela. Também concluiu a edição 54, o ciclista alegretense Francisco Severo (Xiquinho), ele representou a equipe Apuana Team e encerrou sua participação em 41º na geral (10h 7′ 1” a 0h 7′ 4”).

Fotos: 500 milhas Del Norte