Operação Empatia busca humanizar o trânsito na cidade

Na manhã desta sexta-feira (18), ocorreu uma ação educativa integrada entre o DetranRS, a Polícia Rodoviária Federal, o Comando Rodoviário da Brigada Militar e a Guarda Municipal de Trânsito.

A ação é realizada simultaneamente em vários pontos do estado. O objetivo da Operação Empatia no Trânsito é reforçar para os motoristas e para a população em geral a importância dos cuidados com a vida, traçando um paralelo entre a importância do distanciamento social (Covid-19) e o distanciamento de segurança que deve ser mantido entre os veículos que trafegam nas vias. Haverá entrega de material educativo sobre o tema.

Em Alegrete, a ação iniciou às 10h e deve encerrar antes do meio-dia. A concentração dentro da cidade foi na Avenida Eurípedes Brasil Milano, em frente ao Estádio Municipal Farroupilha e ao Parque Rui Ramos.

A atividade faz parte da programação do Estado para a Semana Nacional de Trânsito, que anualmente acontece entre os dias 18 e 25 de setembro.

Empatia no trânsito

Empatia é o conceito que rege as ações educativas do DetranRS desde o ano passado. Trata-se de um movimento que objetiva mobilizar a sociedade gaúcha para o importante exercício que é colocar-se no lugar do outro. Na vida – e no trânsito não haveria de ser diferente – a empatia é uma das chaves para que a harmonia e o entendimento comum prosperem, dentro de um contexto de plena cidadania em nossas relações sociais e, por extensão, no trânsito.

Cuidados com a Covid-19

A própria Balada Segura, operação capitaneada pelo DetranRS, tem dado ênfase a ações de prevenção ao coronavírus durante esta pandemia. Blitze educativas com medição de temperatura já foram realizadas em diversas cidades, e a iniciativa irá se repetir durante a Semana Nacional de Trânsito.

Agentes de trânsito do município e servidores do Centro de Formação de Condutores. Segundo Ângelo Tertuliano diretor da Guarda Municipal, a abordagem cidadã promove o fortalecimento do Estado educador, tão necessário nesse momento, por meio do tripé educação, saúde e segurança, que estará presente nas ações dos agentes, bem como da empatia tão necessária quando se tem um objetivo em comum, que é a busca pela justiça social.

A estratégia de ação conjunta, com participação de instituições das esferas federal, estadual e municipal, é mais uma medida que materializa a premissa de integração do Programa RS Seguro, que também orienta o trabalho de todas as vinculadas da Segurança Pública pelos pilares de inteligência e investimento qualificado.

