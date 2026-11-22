A Brigada Militar iniciou, nesta sexta-feira (13), em Alegrete, as atividades da Operação Brasil Contra o Crime Organizado – 8ª Edição Fronteiras. A ação é coordenada pela 3ª Companhia do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM) e tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo na região de fronteira.

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A mobilização teve início com a recepção e apresentação dos policiais militares que integrarão o efetivo empregado na operação. O reforço conta com profissionais de outras unidades da Brigada Militar, ampliando a presença policial e a capacidade de atuação das equipes no município.

Entre as principais prioridades da operação está o enfrentamento ao crime organizado, com atenção especial aos crimes de tráfico de drogas, contrabando, descaminho e tráfico de armas.

As ações serão desenvolvidas por meio do emprego estratégico do efetivo e do fortalecimento do policiamento, buscando ampliar a prevenção e a repressão às atividades criminosas na região de fronteira.

Com a iniciativa, a Brigada Militar busca reforçar a segurança pública em Alegrete, contribuindo para a preservação da ordem pública e a proteção da comunidade.

Fonte: Comunicação Social do 47º BPM

Texto e imagem: 2º sargento PM Eduardo