Alegrete busca recursos para o desenvolvimento rural por meio da Consulta Popular

As propostas para as secretarias de Turismo, Assistência Social e Agricultura estão disponíveis para votação no COREDE.

Neste ano, o governo estadual investiu R$ 60 milhões na Consulta, valor distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

“Com o objetivo de democratizar e facilitar cada vez mais os processos da Consulta Popular, trazemos o WhatsApp, um aplicativo utilizado diariamente por grande parte dos cidadãos, como recurso adicional à votação”, afirmou Danielle Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), responsável pela Consulta.

“A etapa da votação popular é muito importante, pois definirá quais demandas regionais serão integradas ao orçamento estadual. Contamos com o forte engajamento da população, que se mostrou presente nas etapas anteriores.”

Para participar da votação pelo site (https://consultapopular.rs.gov.br/inicial), o cidadão deve acessar o portal da Consulta Popular, informar o título de eleitor e escolher a ação que deseja ver implementada. Caso não tenha o número do título em mãos, poderá obtê-lo por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os cidadãos também podem usar o aplicativo WhatsApp, por meio do número (51) 3210-3260, para priorizar suas escolhas.

No próximo passo, o cidadão será encaminhado à cédula de votação regional, contendo entre cinco e dez ações definidas a partir do Caderno de Demandas Elegíveis pelas assembleias regionais.

Nas regiões com sinal de internet inadequado, será habilitado um aplicativo off-line para a votação. Pessoas autorizadas pelos Coredes receberão os votos pelo smartphone, e posteriormente, estes serão transferidos para o sistema geral de votação.

O município de Alegrete busca a aquisição de uma caminhonete para o serviço veterinário oficial da secretaria de agricultura. Na pasta de habitação, o projeto é “Esperança de um lar”. Também é possível destinar mais recursos para o desenvolvimento na área rural, visando evitar o abandono do campo e incentivar o trabalho na região. A demanda é o desenvolvimento rural.

Para o mesmo município, é possível sugerir recursos para a construção de poços e cisternas em pequenas propriedades rurais, atendendo à demanda de desenvolvimento rural.

Instituída no Rio Grande do Sul em 1998, a Consulta Popular está consolidada como mecanismo participativo, no qual a população ajuda a definir como parte do orçamento anual será investido. Em 2023, a Consulta recebeu aproximadamente 50% mais propostas do que na edição anterior. Após um mês, foram enviadas 852 sugestões pelo portal da Consulta, enquanto em 2022 foram 571 envios em 50 dias.

Foto: Eduardo Silveira