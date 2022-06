Ordem de serviço assinada; obras do calçadão iniciam até o fim do mês

A ordem de serviço para obra de revitalização do calçadão foi assinada pela Prefeitura, no mês passado.

A empresa que é de Alegrete foi a vencedora do processo licitatório. Conforme informações do vice-prefeito, Jesse Trindade, a obra deverá iniciar antes do final do mês.

“A empresa que ganhou a licitação está adquirindo todo material, para depois iniciar o trabalho e concluir com brevidade” – citou.

Desta forma, o prazo estipulado que poderia ter um período de até quatro meses, será realizada em um período bem menor, o que também, vai evitar maiores transtornos a todos.

A revitalização do calçadão é uma das obras que há tempos é esperada, já que o local é um dos cartões postais da cidade.

A obra vem para valorizar ainda mais essa área da cidade, incentivar empreendedores, vendas e promover mais segurança a quem mora em prédios do calçadão, argumenta a Prefeitura.

O projeto prevê a liberação do trânsito de veículos dentro do conceito “traffic calming”. Ou seja, está previsto a adequação do piso para a circulação de veículos em baixa velocidade, o que já ocorre atualmente, mas, pelo piso não ser adequado pra suportar peso, acaba degradando. Também, haverá áreas de refúgio para carga e

descarga e preferencial.

Será feita remodelação na parte de iluminação. Enfim, será repaginado, devolvendo à população a sua importância.

A revitalização do Calçadão Hélio Ricciardi inclui piso novo, intervenções de drenagem e esgoto, sinalização, lixeiras e bancos, paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, entre outros.