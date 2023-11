Lojistas defendem cartão de crédito sem juros para incrementar vendas

Um grupo de 11 entidades ligadas aos setores de varejo e serviços do País lançou nesta semana um movimento em defesa do parcelamento de compras no cartão de crédito sem a incidência de juros.

Chamado de “Parcelo Sim”, o movimento terá ações de comunicação e vai colher assinaturas pela preservação do instrumento. O site parcelosim.com.br já está no ar disponibilizando um abaixo-assinado para os internautas que resolverem aderir à ideia.

A reportagem do PAT, saiu em alguns estabelecimentos do comercial local e repercutiu a informação com alguns clientes e lojistas. A gerente de uma empresa de roupas salientou que essa medida é muito bem vinda, em virtude que mais clientes irão procurar as lojas para comprar, e não se preocupando com juros futuros no cartão”, disse a responsável.

Um cliente que estava presente numa loja de calçados reforçou que a solução é muito boa, porém, ressalta que por essa “facilidade”, “as pessoas devem ter ainda mais atenção para não estourar o limite do cartão e assim se endividar”, salientou o alegretense.

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), essa modalidade de pagamento é adotada por 90% dos varejistas e, segundo o Datafolha, 75% da população faz uso dela.