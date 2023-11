Patrulha Rural da BM de Manoel Viana recupera moto furtada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma ação rotineira da Patrulha Rural da Brigada Militar de Manoel Viana resultou na recuperação de uma moto que havia sido furtada em Maçambará no último dia 16. O objetivo da operação era coibir o furto abigeato nas localidades do interior, abrangendo o Lageado, Capão Alto e Barragem do Itu.

Durante o patrulhamento na ERS 176, km 42, a guarnição recebeu informações sobre uma moto em atitude suspeita. No local, encontraram o veículo abandonado, desprovido da parte digital e com a chave na ignição. A verificação constatou que se tratava de motocicleta Honda furtada em Maçambará, na localidade de Puitã.

Diante dos fatos, o veículo foi removido por guincho até a Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi efetuado o registro da ocorrência. A moto foi, posteriormente, encaminhada ao depósito do Detran e, finalmente, entregue ao seu legítimo proprietário. Até o momento, não há suspeitos identificados relacionados ao furto.

A ação, parte integrante dos esforços contínuos da Brigada Militar, destaca o compromisso em preservar a segurança e coibir atividades criminosas na região. A colaboração da população é fundamental para o sucesso dessas operações.