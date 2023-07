Os guris do Polo do 28 que vão à aula pilchados

Em Alegrete, essa tradição tem um sentido ainda mais forte, visto que existem famílias que vivem e trabalham no interior e não abrem mão dos costumes do povo gaúcho que vive na Terceira Capital Farroupilha.

Um fato que chamou atenção foi o dos alunos da EMEB Silvestre Gonçalves – Polo do 28, há mais de 55 km da área urbana de Alegrete que vão às aulas pilchados usando até chapéu. São adolescentes entre 13 e 15 anos, cujas famílias moram e trabalham naquela localidade rural do interior de Alegrete. Estar vestido assim ajudando os pais nas granjas de arroz ou nas lidas campeiras com o gado é algo usual, porém ir à escola ou festas pode ser alternativo, mas a gurizada do 28 fala que andar pilchado é um orgulho, que mostra que são gaúchos raiz. Lucas Pedroso Weber, de 14 anos, tem a pilcha completa e não vê nenhum problema em ir à aula com a indumentária que caracteriza tão bem o nosso povo – Aqui no Alegrete é assim, a bombacha não se usa somente na Semana Farroupilha, salienta o adolescente.