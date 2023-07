Franklin Addor, um alegretense no time de recepção da Copa do Mundo Feminina

Franklin Addor, alegretense de 27 anos, é um apaixonado por futebol e educação física. Formado pela URCAMP – Alegrete em Educação Física, ele iniciou sua carreira como treinador de futebol na escolinha de futebol Raça EF, onde trabalhou por 7 anos, desde estagiário até ser efetivado. Além disso, Franklin também atuou como personal trainer na Bolt Academia por 5 anos e possui Licenças C e B de Treinador de futebol da CBF Academy, bem como diversos cursos online de futebol.

O sonho de Franklin sempre foi viver no exterior, imergir em outras culturas e conhecer o mundo. Seu interesse pela língua inglesa o levou a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde passou duas semanas em Canterbury, cerca de 3h de trem de Londres.

Atualmente, Franklin está vivendo em Sydney, Austrália, com um visto de estudante que tem validade até julho de 2024. No entanto, ele ainda não decidiu se vai ficar ou retornar ao seu país natal após o término do visto. Sua decisão será tomada após a Copa do Mundo Feminina.

Movido pelo desejo de vivenciar esse evento único, Franklin se candidatou como voluntário para a Copa do Mundo Feminina que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. Após passar por um processo de seleção, ele foi selecionado como “Fan Experience Volunteer”, desempenhando a função de ajudar os espectadores no estádio, fornecendo orientações sobre portões, banheiros, barracas de comida, entre outras tarefas. Além disso, ele terá a oportunidade de participar da cerimônia de pré-jogo, carregando e estendendo as bandeiras das seleções e da Copa no gramado dos jogos.

Quando questionado sobre suas expectativas para a seleção feminina brasileira, Franklin demonstrou otimismo. Ele acredita que o Brasil tem potencial para chegar pelo menos à semifinal do torneio, mesmo ciente da forte competição de seleções como Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda e a própria Austrália. Franklin ressalta que a seleção feminina merece todo o apoio do país, assim como a seleção masculina, e pede para que os brasileiros torçam e apoiem as meninas, que são talentosas e determinadas.

Franklin Addor representa um exemplo de dedicação, paixão pelo futebol e busca por novas experiências. Sua participação como voluntário na Copa do Mundo Feminina é uma oportunidade única para ele viver a atmosfera do evento esportivo de grande relevância global e, ao mesmo tempo, contribuir com a realização de uma competição que promove o crescimento do futebol feminino. Seu espírito aventureiro e seu entusiasmo em relação à seleção brasileira feminina inspiram a todos a torcer e apoiar o time com fervor durante o torneio.

A Seleção Brasileira entra em campo na segunda-feira (24), a partir das 8h contra o Panamá. A técnica Pia Sundhage aposta na renovação da sua equipe para surpreender na competição mundial. Confira os dias e horários dos jogos da Seleção Brasileira na primeira fase.

Brasil x Panamá 24/07 – 8h

Brasil x França 29/07 – 7h

Brasil x Jamaica 02/08 – 7h