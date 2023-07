PATRAM de Alegrete integra operação de fiscalização em rios da região

PATRAM de Alegrete em ação desde a última quarta-feira(20), até o próximo domingo(23). Policiais militares do 2° Batalhão Ambiental da Brigada Militar, realizam operação SULMaSSP.

A “Operação SULMaSSP” é uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e os Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O principal objetivo da operação é fornecer cooperação técnica e operacional no combate a crimes interestaduais e transnacionais que podem afetar as regiões de fronteira sul do Brasil e, eventualmente, repercutir em todo o país. Além disso, a operação visa combater organizações criminosas, o tráfico de drogas e armas nos Estados participantes e garantir a preservação da ordem pública.

As ações da Operação SULMaSSP seguem com o patrulhamento aquático no Rio Uruguai, abrangendo uma extensão aproximada de quarenta milhas, desde a localidade de Gutierrez, fundos da Estância Eldorado, até a Ilha Brasileira, no município de Barra do Quaraí, situada na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina.

Durante o patrulhamento aquático, as três guarnições do 2º Batalhão de Bombeiros Militares (2º BABM) realizaram atividades de busca e apreensão com foco em irregularidades que puderam indicar a prática de crimes ou a violação da legislação ambiental.

Entre as apreensões realizadas, destaca-se a descoberta de uma rede de pesca de nylon com malha de 120mm, medindo 50×3 metros, que estava disposta irregularmente no rio, bloqueando o acesso de um arroio. No momento da retirada da rede, foram encontrados 15 peixes vivos, os quais foram devolvidos ao seu habitat natural.

Importante ressaltar que a rede de pesca apreendida estava em desacordo com a legislação de pesca da região e provavelmente utilizada de forma ilegal, o que pode indicar atividades relacionadas a crimes ambientais. As autoridades responsáveis ​​continuarão a investigação para identificar o proprietário responsável pela rede e tomar as devidas providências legais.

A Operação SULMaSSP é uma ação significativa no combate à criminalidade, principalmente nos estados que fazem fronteira com a região sul do Brasil, uma área vulnerável a atividades transnacionais ilegais e ao tráfico de drogas e armas. A cooperação entre os estados é fundamental para enfrentar esses desafios de forma mais eficiente e garantir a segurança e tranquilidade da população nestas áreas fronteiriças.