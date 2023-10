Nova base do SAMU está de acordo com projeto padrão do Estado, afirma Secretária

O questionamento de que havia problemas na construção e acessibilidade na nova base do SAMU de Alegrete que está quase no final da obra, na Avenida Tiaraju, foi esclarecida pela secretária de saúde, Haracelli Fontoura. Ela disse que a obra segue padrões de projeto enviado pelo Estado de todas as bases do Serviço no Estado.

Um dos pontos observados é de que o portão de acesso será exclusivo e ainda não foi construído, disse a Secretaria .que obra que será efetivada mais próxima à inauguração. Ela disse que a ambulância poderá entrar e sair da base, sem problemas para atender chamadas. Já quanto ao tamanho das salas, disse que segue o projeto enviado pelo Estado, sendo padrão de bases do SAMU. Ela lembrou que a unidade do Samu é independente do CER.