Doméstica denuncia a sobrinha por agressão

Uma idosa, de 65 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete após ser agredida por uma sobrinha.

Ela disse que trabalhava como empregada doméstica há seis anos com a acusada e, na última semana teria ocorrido a agressão após o filho da vítima ir até a residência da sobrinha para buscar uma passagem.

A idosa descreveu aos policiais que estava trabalhando quando teria recebido uma rápida visita do filho para entregar, a ele, uma passagem. No momento em que a acusada percebeu que ele estava na casa teria xingado e ficado muito irritada com a presença do filho da tia, alegando que, embora fosse familiar não o queria na residência.

Ela, também, o acusou de furto em razão de um sacola que ele carregava. A idosa explicou que teria levado a sacola com mercadorias que comprou na presença da sobrinha.

E, mesmo com o filho na rua ele continuava gritando e xingando. A idosa teria sido expulsa da casa e quando tentou retornar para pegar seus pertences a sobrinha a agrediu com puxões de cabelo que a fez baixar a cabeça batendo nos joelhos da acusada, além de apertar o braço da vítima com força deixando marcas roxas. A empregada também perdeu alguns dentes, segundo relatou no Boletim de ocorrência.

O fato aconteceu no bairro Cidade Alta. A acusada tem 45 anos e as agressões não foram presenciadas pelo filho da vítima pois ele já teria se retirado do endereço.