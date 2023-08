Palestra com Tinga marca início do semestre letivo da Unipampa

Para marcar a data, a instituição de ensino superior e o Sebrae RS estão preparando uma palestra especial, às 18h30min., que será conduzida pelo ex-jogador de futebol e empreendedor, Paulo César Tinga, com o título “Gestão além da planilha”. As inscrições são gratuitas e haverá emissão de certificado aos participantes. Para participar, é preciso acessar a plataforma Even3.

Na palestra, Tinga falará sobre autorresponsabilidade, superação de desafios, disciplina, trabalho em equipe, gestão, ética, motivação e inovação, a partir de situações vivenciadas em sua vida pessoal e sua carreira como jogador de futebol e como empresário.

A cerimônia de abertura do semestre e a palestra serão realizadas de forma híbrida: presencialmente, no Sicredi Essência, em Alegrete (Av. Assis Brasil, 1395 – entrada pelos fundos), e on-line com transmissão ao vivo para os campi da Unipampa. Em Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Jaguarão, Santana do Livramento e São Borja (Campus II), as transmissões serão realizadas no auditório de cada Unidade. Nos campi Itaqui e São Gabriel, as comunidades acadêmicas poderão acompanhar a atividade, respectivamente, nas salas 1312 e 317. Já no Campus Uruguaiana, a transmissão da atividade será realizada no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa.

Sobre o palestrante

Paulo César Tinga é um ex-jogador de futebol com passagem por clubes brasileiros como Grêmio, Internacional e Cruzeiro – no último, também atuou como gerente de futebol -, e internacionais como o Borussia Dortmund, da Alemanha e o Sporting, de Portugal. Como empreendedor, foi pioneiro na criação de um curso on-line para formação de novos atletas, o ByTinga. Também investiu no ramo imobiliário e de entretenimento. Tornou-se fundador e CEO da Sieben Tour, uma agência de viagens.

Tinga também é conhecido pelo seu envolvimento com questões sociais, idealizando projetos em diferentes regiões do Brasil. Dentre suas formações, destacam-se: Professional e Self Coaching – IBC; Gestão Técnica – UFSP; Gestão Esportiva – CBF; Formação em Programação Neurolinguística – PNL e Inteligência Emocional – Febracis.

Acesse o http://even3.com.br/palestra-tinga-abertura-do-2-semestre-da-unipampa-360304/