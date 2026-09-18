Prenda mirim realiza tosquia e compartilha tradição do campo com estudantes

Os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar de perto uma demonstração de tosquia, conhecendo um pouco mais sobre uma prática tradicional do campo e sua importância para a criação de ovelhas.

A atividade foi apresentada por Lavínia Pahim Castro, 1ª Prenda Pré-Mirim do Piquete Presilha da Amizade e integrante do Grupo de Escoteiros Honório Lemes. Ela levou para a escola a máquina de tosquia de seu pai, Darlan Mombaque Castro, proporcionando aos estudantes um contato direto com os equipamentos e com o processo realizado no dia a dia do meio rural.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante a apresentação, foram abordados aspectos relacionados à importância da tosquia, ao manejo correto dos ovinos e aos cuidados necessários durante o procedimento. Os estudantes puderam observar de perto a máquina em funcionamento e acompanhar a tosquia dos animais, tornando a experiência ainda mais educativa e interessante.

A ovelha ocupa um espaço importante na cultura e na tradição gaúcha. A criação de ovinos está ligada à história e à vida no campo no Rio Grande do Sul, e a lã obtida por meio da tosquia pode ser utilizada na produção de diferentes artigos tradicionais, entre eles os pelegos, muito presentes na cultura campeira.

Mais do que uma demonstração prática, a iniciativa proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer uma atividade que faz parte da realidade de muitas famílias do meio rural. Ao levar esse conhecimento para dentro da escola, Lavínia também contribuiu para aproximar as novas gerações das tradições e dos costumes que fazem parte da identidade gaúcha.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A demonstração uniu educação, tradição e vivência prática, permitindo que os estudantes não apenas ouvissem sobre a tosquia, mas também visualizassem como o processo é realizado e compreendessem a importância do manejo adequado dos animais.