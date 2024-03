Paróquias da Igreja Católica celebram a Semana Santa em Alegrete

A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana e é a semana mais importante do ano litúrgico, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em todas as cidades brasileiras ela é celebrada de forma única com a fé católica. Aqui na cidade, as paróquias da Igreja Católica de Alegrete celebram a Semana Santa que iniciou com o Domingo de Ramos.

A programção acontece durante esta semana, sendo na Matriz às 19h de segunda acontceu a celebração penintencial; na terça-26 celebraçaõ da palavra, também às 19 de terça acontecerá a celebração penitencial. Na próxima quinta-feira, 28 às 20h acontece a missa de lava pés feira;na sexat feiar – as 15h sera a paixão do senhor e a 18h a Via Sacra. E no sábado será vigilia Pascal

Você pode se perguntar por que um dia que marca a morte de nosso Salvador é chamado de “Paixão”. A morte de Jesus na cruz foi brutal e um momento de dor para seus discípulos e seguidores. A crucificação era a mais dura das sentenças no domínio romano, era um tipo de morte guardada para o pior dos criminosos. Então, por que descrevemos isso como “paixão”?

Os cristãos celebram a Paixão de Cristo, porque o sacrifício incondicional de Cristo tornou possível para nós recebermos o dom da vida eterna. Resumindo: Ele morreu para que pudéssemos viver. A morte de Jesus na cruz é um exemplo pungente de como Deus pode pegar algo que o homem intenciona para o mal e transformá-lo em algo para o nosso bem.

Nesta data, lembramos a incrível redenção comprada para nós pela morte de Jesus na cruz. Mas, também, o fato de que nosso Deus é um Deus apaixonado por nós, que traz vida e que tem apenas coisas boas planejadas para nós.