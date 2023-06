Cozinha Comunitária, um alento para 280 pessoas se alimentarem diariamente

A Cozinha Comunitária de Alegrete tem desempenhado um papel importante na alimentação da população em vulnerabilidade, especialmente durante o inverno, quando a necessidade de se alimentar adequadamente aumenta. Sob o nome de Noema Domingues Pinheiro, uma respeitada cozinheira local, essa iniciativa tem oferecido refeições diárias para aproximadamente 280 pessoas. Além disso, a cozinha está se preparando para oferecer sopas, visando atender às necessidades dos mais vulneráveis durante a estação mais fria do ano.

A fim de combater a escassez de alimentos na região, a Cozinha Comunitária de Alegrete conta com o apoio do Banco Municipal de Alimentos, que realiza entregas regulares de mantimentos e também distribui cestas básicas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A procura por essas cestas tem sido intensa, evidenciando a importância dessas ações solidárias.

Um dos aspectos essenciais desse projeto é a presença de uma nutricionista que acompanha todo o processo de preparo das refeições. Isso garante que as refeições sejam balanceadas e atendam às necessidades nutricionais das pessoas que as recebem. A nutricionista desempenha um papel crucial ao orientar as voluntárias da cozinha sobre o preparo adequado dos alimentos e as melhores práticas para garantir a qualidade das refeições.

A Cozinha Comunitária de Alegrete recebeu o nome de Noema Domingues Pinheiro, em homenagem a uma cozinheira talentosa e dedicada que deixou um legado de apoio à comunidade. Noema ficou conhecida por sua atuação em diversos estabelecimentos e casas de família, mas também se destacou por seu envolvimento em mutirões, feiras e outras ações beneficentes para ajudar mães carentes. Carinhosamente apelidada de “a baiana mais faceira de Alegrete”, ela coordenava a ala das baianas na Escola de Samba Nós Os Ritmistas. Noema faleceu em 2001 aos 84 anos, deixando um exemplo de solidariedade e empatia para todos.

