Alegrete registra nova onda de Covid-19 e número de casos confirmados cresce com um óbito em 2024

Os números escancaram a gravidade da pandemia que nos abateu: os dados mais atuais apontam 3.116.819 pessoas infectadas e 42.773 vidas perdidas no estado. Em Alegrete, desde 2020 até hoje são 335 óbitos, sendo um registrado em 2024. A reportagem conversou com a responsável pela Vigilância Epidemiológica no município, enfermeira Juliana Michael.

Segundo dados extraídos da secretaria municipal de saúde, até o dia 10 de março foram notificados 156 casos positivos de Covid-19, além do recente óbito.

O dado preocupante é que em dez dias do mês de março, o número de casos casos positivos é maior que nos meses de janeiro e fevereiro.

O município registrou 35 mortes em 2020, no ano seguinte foram 264, e 2022 foi contabilizado 32 vidas perdidas, mais três óbitos no ano passado.

Outra indicação de uma nova onda de contágio é o total de novos casos registrados diariamente em março. São 708/dia contra 470/dia em fevereiro. E, naturalmente, tantos diagnósticos voltam a causar alerta no Rio Grande do Sul.

A cidade já tem 21.674 casos confirmados na população estimada pela secretaria de saúde do RS de 73.589 habitantes, o que revela uma incidência da doença em 29% da população. Foram destinadas 206.015 doses, dessas, 190.294 foram aplicadas (92.4%), na atualização datada em 10 de março. Com esquema vacinal completo são 48.836 pessoas (66.9%).

O boletim da Secretaria da Saúde do RS do último dia 7 mostra uma alta expressiva de novos casos. Nos primeiros dias deste mês foram notificadas 4.957 infecções, ou seja, em pouco mais de uma semana, o número de contaminações por coronavírus equivale a 80% do total verificado em todo o mês de janeiro deste ano. E em 2024 já são 24.753 diagnósticos positivos.

Ainda em novembro do ano passado, o Ministério da Saúde alertou para o aumento nas internações por Covid-19. Naquele período, o RS relatou aumento de hospitalizações pela doença, sendo que os idosos representavam oito a cada dez mortes pela doença.

O Boletim InfoGripe, publicado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também mostra uma alta de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Por consequência, verifica-se também o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quadro observado nas faixas etárias da população adulta. Para quem já recebeu a bivalente, ainda não há perspectiva de nova dose. Estima-se ainda para 2024 uma revisão de protocolos para vacinação de grupos prioritários, assim como ocorre com a vacinação anual contra a gripe influenza. Esse protocolo ainda depende de definição e publicação pelo Ministério da Saúde.

No Brasil, de 2020 até 7 de março de 2024, a Covid contaminou 38.592.310 pessoas, sendo que 710.427 morreram.

Os números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde alertam para o aumento de casos em 2024. Isto porque, entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março, 70.572 diagnósticos de Covid foram notificados, com 253 mortes neste período. Foi a segunda vez que o país ultrapassou a marca de 70 mil casos em uma única semana nos últimos 12 meses e na sexta semana com o maior número de contágios desde janeiro de 2023.

No Rio Grande do Sul, são 3.116.819 casos confirmados em quatro anos (10 de março de 2020 a 7 de março de 2024). Neste período, 42.773 faleceram em decorrência da doença.

O primeiro mês da pandemia fechou com 540 notificações positivas, e o pico do contágio ocorreu em janeiro de 2022, com 520.884 casos confirmados naquele mês. Já as vidas perdidas para o coronavírus foram quatro em março de 2020, com o pico em março de 2021, quando 8.448 gaúchos morreram. Em 2024, de janeiro até o dia 7 deste mês, ocorreram 162 óbitos.