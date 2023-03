Em coletiva de imprensa, nova equipe da ASSERCAL traça caminhos importantes para o Carnaval

Na última quinta-feira (9), após escolha de nova data para o Carnaval fora de época de Alegrete, a Associação das Entidades Recreativas Culturais e Carnavalescas de Alegrete (ASSERCAL) decidiu fazer uma coletiva de imprensa. O evento ocorreu na câmara de vereadores e durou pouco mais de uma hora, compuseram a mesa um representante de cada agremiação, denominmada comissão extraordinária. São eles: Fábio Mendonça Bica (MICA), Marcelo Santos Alves (Pôr do Sol), Rafael Vargas Souza (Nós Os Ritmistas), Gabriel Feijó (Imperatriz) e Ilva Borba Gourlat (Canudos).

Estavam presentes na câmara a impresa, carnavalescos, a corte, membros das escolas, vereadores e a comunidade em geral. Primeiramente foi realizada a leitura de uma ata, produzida no dia sete, com a demissão do ex-presidente. O escrito já havia sido disponibilizado para a imprensa e contém as principais questões e incógntas sobre o evento.

Um pedido de desculpas à comunidade foi expressado pela comissão. Em relação ao que foi decidido e posto em ata, as novas datas para o Carnaval são 31 de março e 1º de abril. Após a leitura, houve muitos questionamentos, sendo que a maioria dizia respeito a estrutura que não ficou pronta. Os representantes das escolas definiram que a ASSERCAL não irá investir nenhuma quantia para a continuação das obras físicas. Com isso, a maior preocupação é com a construção dos camarotes móveis e as arquibancadas. É importante frisar que não serão mais vendidos ingressos para os camarotes.

A novidade é que serão disponibilizadas para venda 50 mesas no canteiro, estas terão custos que não foram definidos na reunião. Haverá um espaço gratuito no sambódromo para aqueles que desejam levar cadeiras de casa. Algum burburinho ocorreu no público em relação à devolução do valor dos camarotes e arquibancadas para quem desistiu ou não poderá ir ao Carnaval, a mesa explanou que haverá um link que será disponibilizado para quem deseja ressarcimento. Em relação aos camarotes, todos terão o mesmo ponto de visão do desfile, não alterando o local, exceto o bloco dois, que será transferido por questões de segurança.

Outro assunto importante refere-se aos gastos das escolas com pessoas de fora, muitos indivíduos essenciais para a elaboração das alas não comparecerão na nova data, por questões profissionais e até mesmo financeiras. Expectadores fervorosos do carnaval alegretense que vieram de estados e até países distantes lamentam não participar.

O PAT conversou com duas alegretenses que moram em Goiânia, Ana Luísa Ferreira gosta muito de Carnaval e como fazia algum tempo que não vinha para a cidade, decidiu organizar a família, comprar um camarote e aproveitar o pós-pandemia. Ela pediu férias antecipadas, já em Alegrete, 24 horas antes cancelaram o evento, que foi novamente adiado. Ana poderá ficar até a nova data, mas está cética em relação ao Carnaval. Ela relembra que sua viagem foi Goiânia – São Paulo – Porto Alegre – Alegrete.

Ana Luísa na Câmara de Vereadores, onde fez um discurso acalorado

Quem não teve tanta sorte foi a filha de Ana, Priscianne Ferreira, que viajou 48 horas para apreciar o Carnaval junto aos familiares que não via há anos. O itinerário dela foi de Goânia até Porto Alegre, percorreram 20 rodoviárias em 40 horas, depois da capital gaúcha até Alegrete foram mais seis horas de Blablacar. Priscianne não conseguiu remarcar as férias por questões profissionais. Ela comenta que “não poderei usufruir dos camarotes, não terei fotos em família no Carnaval, o dinheiro a gente trabalha e consegue de novo, mas o momento que eu queria ter passado em família não vai ter dinheiro no mundo que pague”.