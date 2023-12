Passo Novo renova espírito natalino em festa comunitária

A Praça José Visintainer foi o cenário escolhido para abrigar as atividades, e, mesmo sob o forte calor, a comunidade não hesitou em participar.

A iniciativa, totalmente organizada pelos moradores locais, destacou-se pela simplicidade e calor humano. À sombra das frondosas árvores da praça, as famílias se acomodaram para desfrutar de um dia repleto de confraternização. Mais de 160 presentes foram distribuídos às crianças, que encontraram diversão no playground montado especialmente para a ocasião.

O coração generoso da comunidade de Passo Novo foi evidenciado por meio das doações que possibilitaram a realização do evento. Cachorros-quentes, picolés e refrigerantes foram servidos a todos os presentes, proporcionando um agradável momento de alimentação e descontração.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Barros Cassal teve participação especial, trazendo ainda mais brilho à festividade. Os alunos encantaram o público com uma emocionante Cantata de Natal e uma vibrante apresentação da Banda de Fanfarra, ressaltando o talento local.

O ponto alto da celebração ocorreu com a chegada triunfal do Papai Noel, que, pontualmente às 19h, trouxe consigo a magia do Natal. Mais do que um simpático senhor de barba branca, ele distribuiu presentes para centenas de crianças, tornando o momento ainda mais especial e marcante para a comunidade.

Além das atrações já mencionadas, a festa contou com delícias como algodão doce, pipocas, brinquedos infláveis e uma atmosfera de alegria que envolveu a todos. Vale ressaltar que cada detalhe dessa celebração foi possível graças à solidariedade da comunidade e de amigos, que se uniram para proporcionar um Natal inesquecível em Passo Novo.

Dessa forma, a Festa Comunitária de Natal em Passo Novo reforça não apenas o espírito natalino, mas também a força da colaboração e da união entre vizinhos e amigos. Uma celebração simples, porém repleta de significado, que deixa na memória de todos a certeza de que, juntos, é possível criar momentos especiais e fortalecer os laços comunitários.

Fotos: Jaciele