Pedreiro faz registro contra homem que o contratou para trabalhar em uma granja, acertou um valor e pagou outro.

Conforme ocorrência, a vítima disse aos policiais civis que foi para uma granja em outro Município, por indicação de um conhecido. Inicialmente, o contratante acertou de pagar o valor de R$80,00 por dia,porém, no final do mês ao acertar o valor foi pago apenas R$ 70,00. O trabalhador ficou cerca de dois meses no estabelecimento e retornou para Alegrete devido ao descumprimento do que havia sido tratado, além, de não ter sua carteira de trabalho assinada.

Contudo, está recebendo áudios ameaçadores do responsável pelo estabelecimento. Além disso, deixou materiais de trabalho no endereço e teme por sua integridade física se ir até a granja para buscá-los. Desta forma, está fez o registro devido ao seu prejuízo.