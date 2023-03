Show “Vozes Femininas” hoje no Centro Cultural é um esquenta para o Roda de Saia no domingo

O Centro Cultural recebe nesta sexta-feira, dia 10, às 20h, a atração “Vozes Femininas da Música Alegretense”, o evento dá destaque a todo o talento das artistas, filhas de Alegrete, Josiane Machado, Aline Costiti, Nanda e Nati Menezes, Patricia Pedroso e Mari Padilha.

Com o objetivo de incentivar e enaltecer a participação das mulheres nas artes, o Sesc Alegrete e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete estão promovendo a 1ª Semana Mulheres na Arte no município, entre os dias 06 e 12 de março.

A iniciativa dá espaço a manifestações da música, literatura e artes visuais, com atrações gratuitas que podem ser prestigiadas pela comunidade. As atividades iniciaram no último dia 6, com a abertura da exposição ‘Paisagens Antrópicas”, da artista plástica Graça Tirelli, no átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100). As obras estarão disponíveis para visitação a partir das 9h e seguem expostas até o final de março, de 7 à 31/3 – Das 8h às 17h (Segunda a sexta). Na quinta, o espaço recebeu um recital poético, da Sociedade Literária Rui Neves, com o tema “As linhas poéticas femininas”.

Fechando a programação, no domingo, dia 12, acontece o show do Grupo Roda de Saia. Vindo de Canoas, ele é formado só por mulheres, e apresenta o melhor do samba de raiz, propondo uma viagem pela história do samba gaúcho e brasileiro. A apresentação acontece na Praça Getúlio Vargas, às 19h30.

Fotos: reprodução