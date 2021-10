Pelo terceiro mês consecutivo, Alegrete mantém saldo positivo no Caged

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados na última terça-feira (26) pelo Ministério do Trabalho.

A cidade de Alegrete contabilizou mais um mês com saldo positivo. Em setembro houve um crescimento na criação de empregos formais com carteira assinada. Depois de 37 postos de trabalho mantidos em julho, 50 em agosto, o mês de setembro finalizou com um saldo positivo de 76.

No nono mês do ano, o município admitiu 290 e desligou 214. Destaque para o setor de serviços, indústria e construção. O setor de serviços contratou 102 e fechou 65 postos de trabalho, mantendo 37. Já a indústria, contratou 48 e houve 30 desligamentos (18). No ramo de construção civil foram 26 admitidos e 11 desligamentos (15). O comércio encerrou setembro com 7 empregos mantidos. dos 109 admitidos, o mês encerrou com 102 desligamentos. No vermelho, o setor agropecuário mais demitiu do que contratou em setembro.

Nos últimos 12 meses (Outubro 2020 a Setembro 2021), Alegrete possui um saldo de 294. Nesse período, ocorreram 3.031 admissões contra 2.737 desligamentos. Já no acumulado do ano, são 2.314 admissões e 2.103 desligamentos, gerando um saldo positivo de 211.

No geral, o mercado de trabalho formal vem registrando forte recuperação desde julho de 2020 – a exceção foi dezembro, que teve saldo negativo. No Estado, em setembro ocorreram 106.815 admissões contra 92.979 desligamento, com saldo positivo de 13.836 postos de trabalhos mantidos.

No Brasil, a abertura líquida de 313.902 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 143.418 postos formais, seguido pela indústria geral, que abriu 76.169 vagas.

Já o comércio gerou 60.809 vagas em setembro, enquanto houve um saldo de 24.513 contratações na construção civil. Na agropecuária, foram criadas outras 9.084 vagas no mês.

No nono mês do ano, todas as 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho foi registrado em São Paulo novamente, com a abertura de 84.887 postos de trabalho. Já o menor saldo foi o do Amapá, que registrou a criação de 281 vagas em setembro.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada passou de R$ 1.813,57, em agosto, para R$ 1.795,46 em setembro.