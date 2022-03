Perversidade: vândalos destroem patrimônio de morador do Capão do Angico

Vandalismo gerou um grande prejuízo a morador do bairro Capão do Angico.

De acordo com a vítima, ela registrou um B.O. , na Delegacia de Polícia após ter o hidrômetro quebrado, pela segunda vez. O morador da rua Palmeiras, destacou que, no mês de janeiro, ocorreu danos no hidrômetro e ele pagou no mês de fevereiro a importância de R$976,61.

Contudo, no mês de fevereiro, novamente, foi alvo de vandalismo e a fatura de mais R$966,00, chegou pela fatura da Corsan.

Ele entrou em contato com o PAT, pois alegou que se sentiu injustiçado, ter que, novamente, arcar com o valor do hidrômetro. Ele ressaltou que entrou com um recurso na Corsan, mas foi indeferido.

Em contato com o gerente da Companhia, Cristiano Machado, ele explicou que a utilização do hidrômetro se dá a título de comodato (empréstimo) ao usuário, sendo a concessionária de fornecimento de água a sua proprietária. Cabe, por lei, ao usuário/comodatário, zelar pelo equipamento fornecido em comodato do mesmo modo que zelaria por coisa própria, a teor do art. 582 do Código Civil.

Estamos à disposição para avaliar o caso dele e realizar um parcelamento que fique viável. Contudo, o processo já foi fechado, ele teve 15 dias para apresentar a defesa e o fez, mas foi indeferida- disse o gestor.