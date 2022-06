PIB do Brasil fica à frente de importantes países no último trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1% no 1º trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, conforme relatório divulgado na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Frente ao mesmo trimestre de 2021, o avanço foi de 1,7%. Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 2,249 trilhões. Esse resultado ficou à frente dos Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Suíça, Coréia do Sul e Reino Unido, entre outros.

Apesar das consequências epidemia e da guerra na Ucrânia, a economia brasileira vem dando sinais de recuperação, turbinada pelo setor de serviços. Para o economista Paulo Renato Rodrigues, “o crescimento de 1% do PIB brasileiro, no primeiro trimestre de 2022, em comparação ao quarto trimestre de 2021, é a terceira alta consecutiva do indicador, o que é um dado positivo, dado ao atual cenário.

Segundo o economista, o crescimento acumulado em quatro trimestres ficou em 4,7%, a maior expansão desde o terceiro trimestre de 2011. Isso traça um cenário mais otimista para a economia que, só para comparar, encolheu 3,9%, em 2021, devido aos efeitos da pandemia”. Rodrigues afirmou, ainda, que “o quadro é favorável, mas a guerra na Ucrânia é um fator importante de riscos.

Se o conflito geopolítico não for resolvido e a alta nos preços de energia começar a prejudicar a cadeia de produção nas economias desenvolvidas, os impactos negativos advindos da aversão a risco podem se tornar um grave problema. Além disso, diz que o avanço da inflação americana eleva os riscos de uma recessão na maior economia do mundo e isso teria reflexos imediatos em outros países como o Brasil”, concluiu o economista, formado pela Faculdade de Ciências Econômicas de Alegrete e pós-graduado em Teoria Econômica pela UFRGS.

Principais destaques do PIB do 1º trimestre: