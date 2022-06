Flashdance, a Festa foi uma noite extasiante

Celso do Couto, Gerson Brandolt e Katia Almeida

Mais uma vez, o sucesso do evento ficou evidenciado nos comentários realizados pós festa. Com a consolidação do evento, assim que foi anunciado, os ingressos, logo esgotaram-se.

Essas festas retrô, são realizadas desde 2012. Tudo começou quando o trio convidou um número pequeno de amigos, à época, uma média de 80 pessoas no CTG da AABB.

Neste primeiro ano, foi realizada a “Saturday Night – Nos embalos de sábado a noite” e deu super certo. Na sequência, veio a “Noite do Oscar”, no salão principal da AABB e, a partir daí seguiram com outras edições: como: “Máscaras”, “Black & White, “Vermelho e Preto”, “Celebration” e, depois de um período afastados pela pandemia, surgiu “Flashdance A Festa”.

“Em 10 anos, foram 7 edições de sucesso total, onde nosso público são pessoas convidadas que já sabem e conhecem o ambiente que vão frequentar, com muita alegria, e o objetivo de muita dança, diversão e confraternização com amigos” – disse Kátia.

O trio pontua que também é o momento de proporcionar emoção, além de todo trabalho e oportunidades que surgem através do evento.

“Cumprimos com nosso papel de colaborar com a sociedade alegretense, já que uma grande equipe trabalha para que tudo aconteça da melhor e mais perfeita forma possível. Movimentamos o comércio através das lojas de confecção, calçados, salões de beleza, acessórios, distribuidoras de bebidas, sonorização, gráfica, decoração, garçons, seguranças, equipe de apoio na copa, caixas, recepção, fotografia, aluguel do clube onde acontece o evento, enfim, também é gratificante por essa ação”- enfatiza Kátia.

A alegretense e uma das idealizadoras, cita que é um prazer organizar tudo nos mínimos detalhes e, nesta última edição, também houve a inovação com empresas que se uniram ao evento como apoiadores.

“Mais uma vez, agradecemos a participação de todas, tanto na realização da festa como, também, a população de Alegrete, por todo trabalho que realiza e ao trabalho que proporcionam em seus diversos segmentos”- comenta.

Para finalizar, Katia ressalta: temos certeza que nosso sucesso pode ser dividido com estas empresas e, mais ainda, com todos os amigos que puderam se fazer presentes na noite do dia 04/06/22 no Clube Caixeral de Alegrete.

Todos os clips da festa foram selecionados cuidadosamente pelo DJ Celso do Couto que, juntamente com o DJ Alan viajaram no tempo ao som de músicas dos anos 70, 80 e 90, marca registrada de todas nossas festas! Assim que possível divulgaremos nova data desta festa tão esperada, e ainda no ano de 2022 com certeza! Muito obrigada a todos e até a próxima edição meus queridos”.

A inovação também, ficou por conta da edição de todos os vídeos realizados pelo radialista Gerson Brandolt. Quem não conseguiu ir ao Clube teve o privilégio de acompanhar através do Facebook.

Esses são alguns dos registros, a galeria completa está no perfil da Kátia Almeida

Os vídeos no perfil do Gerson Brandolt