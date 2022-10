Piloto alegretense mantém liderança na Copa Fronteira; são 5 vitórias em 6 etapas

Share on Email

Seguindo na liderança do campeonato, Lucas Brum, subiu mais uma vez no topo do pódio.

Na sexta etapa, no total de sete, ele esteve em Bella Unión onde fez bonito, e das três competições, todas ficou em primeiro lugar.

Nas seis etapas que ocorreram até o momento, o piloto alegretense, manteve a liderança ficando com o primeiro lugar do pódio em cinco corridas.

Na pista, a participação de pilotos em quatro categorias (Opalas, Chevettes light, SuperChevettes e Gaiolas-Autocross). O alegretense compete na categoria chevettes light.

A Copa Fronteira de Automobilismo contou com a participação de cerca de 30 pilotos de várias cidades sendo a maioria gaúchas.

Lucas sempre destaca o trabalho e apoio dos mecânicos Rodrigo Aguiar e André Ramos que trabalham, quase sempre à noite, para deixar o Chevette pronto para as competições. Nesta edição, o mecânico também recebeu troféu.

A grande final será realizada, no dia 6 de novembro, no Aeroclube Municipal de Quaraí, com promoção da Comissão de Pilotos Quaraí-Artigas, Prefeitura de Quaraí e Intendência de Artigas.

A equipe da RPM Motorsport de Alegrete mantém sua excelência. O piloto alegretense tem apoio das empresas Sotrin, Sucatão do Alemão, Auto peças Cidade Alta, Lezy e Lima Arroz.