Placa de advertência é pichada na Vila Nova e moradores ficam indignados

Um dia após a colocação de uma placa proibindo o descarte irregular de lixo na Rua Duque de Caxias no Bairro Vila Nova, a sinalização foi alvo de vandalismo.

Na noite da última quinta-feira (28), a placa apareceu com óleo e revoltou moradores que dias antes tinham limpado o espaço que estava com acúmulo de lixo.

O presidente Ênio Santos, tão logo soube do ato de vandalismo, foi até o local e com ajuda de moradores acabou limpando a placa. “Retiramos o óleo da placa, vamos procurar restaurar o fundo e as letras, temos uma equipe de moradores nota mil. Isso não pode mais acontecer”, destacou Santos.

Com um ecoponto à disposição da comunidade, o local próximo à Rua Joaquim Astrar, onde a placa foi instalada, seguidamente era usado para descarte irregular de lixo.

Com as últimas ações feitas por moradores, o espaço foi revitalizado e ganhará dois bancos e uma pracinha. A placa disponibilizada pela prefeitura, através da secretaria de meio ambiente, contou com articulação política do Vereador João Leivas/PP, que recebeu a solicitação dos moradores e prontamente foi atendida pelo município.

Júlio Cesar Santos