PMs de alegrete participam de curso para atender ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha

O curso foi promovido nas dependências do Auditório do 2º Regimento de Polícia Montada.



O Curso de Capacitação, Lei Maria da Penha para os policiais tem como objetivos: capacitar o policial militar para atuar na Patrulha Maria da Penha, ou em ocorrências relacionadas, conhecer os conceitos, a doutrina e jurisprudências afetas ao tema violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como, analisar a legislação pertinente ao tema.

O intuito é conhecer os tipos de punições contra os agressores que violam a lei e conhecer as legislações institucionais que estabelecem o modo de atuação da Patrulha Maria da Penha.

Após três dias de intensa programação, ocorreu a formatura e os policiais estão habilitados a desempenhar suas atividades junto as Patrulhas Maria da Penha, e execução das rondas, como prevenção e repressão de atos de violação do cumprimento das medidas protetivas.

Em relação a uma Patrulha Maria da Penha, em Alegrete, de acordo com o capitão Magno Siqueira, não há possibilidade, no momento de implementar, em decorrência da falta de efetivo. Entretanto, o curso vai auxiliar no atendimento de ocorrências.

No Município, o número de registros de crimes relacionados à Lei Maria da penha é muito expressivo, no mínimo, chegam na Delegacia de Polícia, cerca de dois casos por dia, contudo, aos finais de semana esse número pode chegar até mais de seis.

O comandante do 2ºRPMon, Tenente Coronel Antonio Felipe Zinga Junior recepcionou no quartel o efetivo participando do curso, desejando sucesso a todos.

Participaram do curso policiais militares pertencentes 2ºRPMon, 6ºRPMon, 1ºBPAF, 2ºBPAF e 2ºBPAF/Cia.