Vereador tenta solução para problemas de esgoto que escorre para pátios no Airton Senna 2

As comunidades de bairros são as que mais sentem problemas de enxurradas e outros decorrentes da falta da rede de esgotos. Recentemente, o vereador Moisés Fontoura foi chamada no bairro Airton Senna 2 para verificar o que está acontecendo naquele bairro. Diz o veredaor que algumas casas foram feitas em cima de fossas que não estão dando mais conta. E agora o esgoto estoura e em época de chuvas acaba invadindo pátios e até casas, num grande problema de saúde pública. O vereador Enio Bastos acompanhou parte da reunião.

Na tentativa de encaminhar possíveis soluções, Fontoura convidou a Prefeitura, Corsan e moradores para uma reunião dia 14 , na Câmara. So os representantes da Corsan estiveram no local e relatam que a Companhia não tem rede naquele local. O vereador informa que agora é a Prefeitura que deve dar a solução e a Corsan apoiaria na parte técnica. – Os moradores, incluisve querem entrar com ação no Ministério Público, porque a situção esta bem difícil, atesta o vereador.

E moradores da rua Eulália Gamino Grissoste, no bairro Senna 1, também aguardam há quase seis meses que um problema de bueiros entupidos seja resolvido no local. Maicon Souza Severo, servente de pedreiro, diz que desde abril passado vem protocolando pedidos na Prefeitura para que façam o patrolamento da rua e desentupam bueiros. O trabalhador relata que o problema dos bueiros afeta casas, porque os detritos acabando caindo dentro de patios. – Temos que ter uma solução, visto que há tempos estamos pedindo à Prefeitura, atesta.

Até o momento desta postagem não conseguimos retorno da Secretaria de Infraestrutura sobre esse assunto.