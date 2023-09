Lutador alegretense participa em evento de MMA na Argentina

Share on Email

O lutador alegretense Paulo Medeiros foi o Brasil no Internacional Gladiadores MMA, realizado na noite do último sábado (9), na Argentina. A competição foi realizada no clube Barraca, em Paso de Los Libres.

Paulo (calção preto), fez uma boa luta em solo argentino

Com lutas de MMA e Kickboxing, o evento reuniu cerca de 100 atletas e um público estimado em mais de 350 pessoas, onde o alegretense fez a luta considerada a melhor luta de MMA do Internacional Gladiadores. Paulo é faixa preta primeiro grau de Jiu- Jitsu e atleta profissional de MMA e lutou na categoria até 82 kg.

O adversário do alegretense foi o argentino de bastante envergadura, Cristian Osuna, da cidade argentina Chajari e integrante da equipe Shitão Kickboxing. Em uma luta muito segura, o alegretense tentou frear o ímpeto do adversário. Inteiro nos rounds, Medeiros acabou derrotado em decisão divididas dos árbitros.

O lutador alegretense avaliou como positiva sua participação na Argentina, embora o resultado não foi melhor, ele acredita que o trabalho será intensificado, já visando as próximas lutas.

Gabriel, Lucas e Paulo Medeiros, equipe de Alegrete

Em sua equipe, no corner, ele foi assessorado por Lucas Ramos, um dos faixas preta da equipe Seth Jiu-Jitsu e Gabriel Coelho atleta de Jiu-Jitsu e Grappiling.

Fotos: reprodução