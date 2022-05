Polícia Civil realiza Papo Responsa na Escola Farroupilha em Alegrete

A conversa amistosa entre a Polícia Civil e os jovens foi realizada em dois momentos. O primeiro grupo que interagiu com os Policiais Dante Schimitz, Débora Prestes e Michele Brombilla, foi dos 8º e 9º anos. Os jovens participaram fazendo colocações e participando ativamente do diálogo sobre a importância das escolhas para o futuro.



O segundo grupo foi dos alunos de 6º e 7º anos que também fizeram perguntas e conversaram sobre a volta às aulas depois da pandemia e os desafios enfrentados.

Peão acusa capataz de apropriação indébita



Já tinha dado o sinal de fim das aulas e os jovens ainda permaneciam com os policiais fazendo perguntas, tirando fotos e conversando.

Casal se agride mutuamente com mordidas



As ações realizadas fazem parte do Projeto Despertar para a Vida desenvolvido pela equipe pedagógica da escola e que tem como parceira a Polícia Civil. Novos encontros estão agendados com a comunidade escolar do Farroupilha.



Fonte: 4ª DPRI