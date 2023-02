Eduardo Leite e secretários de estado cumprem agenda domingo em Alegrete

O Governador cumpre agenda no Município e estará acompanhado dos secretários de saúde Arita Bergmann, dos transportes Juvir Costela, de Turismo Vilson Covatti e do líder do governo na Assembleia, Deputado Frederico Antunes.

Ele fará a entrega do acesso ao aeoroporto Gaudêncio Ramos que foi reativado há pouco mais de um ano em Alegrete possibilitando voos para Porto Alegre

Outra agenda será a entrega do primeiro trecho da pavimentação da RS/566 marcada para às 11h e anuncio de continuidade da obra que liga Alegrete a Itaqui.

Eduardo Leite tambem vai à Santa Casa ver todas as obras que foram efetivadas no Hospital com Recursos do Avançar RS e das início às obras da Casa de Acolhimento. Ele estará acompanhado da Secretária de Saúde, Arita Bergaman.

Veja a agenda completa do Governador em Alegrete