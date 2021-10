Ponto facultativo no Estado e no Município na próxima segunda-feira

Comemorado na quinta-feira, 28 de outubro, o Dia do Servidor Público teve o ponto facultativo transferido pelo governo do Estado para a segunda-feira, 1º de novembro. A mudança consta no Decreto 56.133, assinado pelo governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, e publicado no Diário Oficial do Estado de 7 de outubro de 2021.

Alegrete realiza primeiro curso de formação de condutores de veículos de tração animal

O ponto facultativo é válido para os servidores do Executivo estadual, incluindo as autarquias e fundações públicas. Com a alteração, os serviços estaduais retornam ao atendimento habitual na quarta-feira, 3 de novembro, depois do feriado do Dia de Finados, na terça (2/11).

Da mesma forma ocorre no Município de Alegrete. Na segunda-feira(1°), terá ponto facultativo, mesmo assim, a coleta de lixo vai acontecer. Já no feriado não terá coleta de lixo retornando com os demais atendimentos na quarta-feira.