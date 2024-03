Última chance para entrar na Unipampa pela nota do Ensino Médio

Quem quiser entrar em dos cursos de qualquer campi da Unipampa pode fazê-lo. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do ingresso por nota do Ensino Médio 2024 da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Os interessados podem se inscrever entre os dias 8 e 19 de março. Poderá participar do processo seletivo qualquer pessoa que tenha cursado e concluído o ensino médio no país e que possua documento comprovando seu desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nesse nível de ensino, como histórico escolar.

Os candidatos devem realizar sua inscrição exclusivamente pelo Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI), por meio de preenchimento de formulário eletrônico e envio de documentação neste link.

A classificação será embasada no desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Médio. A nota final do candidato será a média das médias em Língua Portuguesa e/ou Linguagens e Matemática informadas no momento da inscrição. Todas as vagas deste processo seletivo serão ofertadas na modalidade ampla concorrência.

A divulgação da Lista Preliminar de candidatos inscritos em ordem de classificação está prevista para a partir das 17h de 20 de março. O período de interposição de recurso pela Área do Candidato e/ou complementar documentação será nos dias 21 e 22 de março. A divulgação da Lista Final de candidatos inscritos em ordem de classificação e chamamento dos candidatos classificados estão previstos para 25 de março.

Para saber mais sobre as vagas ofertadas, documentação exigida, cronograma e demais detalhes, acesse o edital 102/2024.